"العناني" يستقبل السفير الياباني الجديد في مكتبه

استقبل ظهر اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السفير ماساكي نوك، والذي تولى مهام منصبه سفيرًا لليابان بالقاهرة خلفا للسفير تاكيهيرو كاجاوا، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، وقد حضر اللقاء الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير.









في بداية اللقاء هنأ العناني السفير نوك، بمنصبه الجديد متمنيًا له التوفيق في مهمته واستمرار التعاون المثمر مع الوزارة في مجال العمل الأثري وتحقيق مزيد من الإنجازات.





وتناول اللقاء مناقشة الأعمال التى توصل لها المتحف المصري الكبير، نظرًا للتطور الملموس في الأعمال الانشائية والتجهيزية للمتحف والذي من المقرر افتتاحه عام 2020





وقد أوضح سفير اليابان اهتمام حكومته البالغ بهذا المشروع الضخم الذي هو أحد ثمرة التعاون الدائم بين مصر واليابان.









وفي آخر اللقاء، تبادلا الهدايا التذكارية حيث أهدى السفير نوك الوزير نموذج لأحد الأواني اليابانية، وأهدى العناني السفير مستنسخ لتمثال صغير للملك توت عنخ آمون.



