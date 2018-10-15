مدبولى يعلن تنفيذ رافد جمصة على نفقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال زيارته التي قام بها للمحافظة يرافقه وزراء التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، والمحافظ.





وفى بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارات التي قام بها مؤخراً لمحافظات الصعيد، موضحاً أن تلك الجولات الميدانية إنما تهدف لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والوقوف على الصعوبات والتحديات التى من الممكن أن تواجه إتمام تلك المشروعات، سعياً لإيجاد حلول فورية للتعامل معها.





كما أشار رئيس الوزراء إلى ما لمحافظة الدقهلية من مكانة خاصة فى قلوب المصريين، مشدداً على أنه لم يأت لزيارة الأماكن المعدة مسبقاً، بل لزيارة أماكن أخرى كذلك، والتعرف على التحديات التى تواجه المحافظة.





وخلال اللقاء، وجه رئيس الوزراء التحية لأهالي وشعب محافظة الدقهلية على ما قاموا به من جهود فى إطار المشاركة المجتمعية لإقامة وتطوير عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، ومنها التبرع بالأراضي لبناء المدارس، وشراء أجهزة للمستشفيات، وهذه ميزة لم أرها بهذا الحجم فى محافظات أخرى، وهو ما يعتبر نموذجاً يحتذى به.





واستعرض أعضاء مجلس النواب خلال اللقاء عدداً من المشكلات التى تواجه دوائرهم فى بعض القطاعات الخدمية، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على دراسة كافة الحلول الفورية التى من الممكن أن تزيل تلك المشكلات والعمل على سرعة تطبيقها، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.





وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أنه عقب عودته إلى القاهرة سيعقد اجتماعاً مع رئيس الشركة المسئولة عن تنفيذ مستشفى ميت غمر للوصول إلى حلول هذا إلى جانب العمل على توفير الدعم اللازم لإقامة التوسعات المطلوبة لمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، باعتباره مشروعاً يخدم منطقة الدلتا بأكملها، فضلاً عن العمل على بدء تطوير عمارات الأوقاف بسندوب وإنشاء مساكن بديلة لهم، موضحاً أنه لن يتم طرد أحد من ساكنى تلك المنطقة، وكذا البدء الفورى فى تنفيذ الوحدات البديلة لمساكن الصيادين، بالإضافة إلى تنفيذ رافد جمصة على أن يتم الانتهاء منه خلال عام على الأكثر، حيث ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذه، بتكلفة تصل إلى نحو 250 مليون جنيه، وحول مشكلة تكدس التلاميذ ونقص المعلمين، أكد رئيس الوزراء على انه تم التنسيق مع وزير التربية والتعليم للعمل على حل تلك المشكلة، كما أكد مدبولي انه سيتواصل مع وزير الشباب لإتاحة التمويل اللازم لمشروع تطوير نادي دكرنس.



