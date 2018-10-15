29 أكتوبر.. محاكمة 7 متهمين بأحداث "كلية التجارة جامعة الأزهر"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين، في أحداث حريق كلية التجارة بجامعة الأزهر عام 2013، وذلك لجلسة 29 اكتوبر لضم قرارات العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية.









صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.









وتمسك فيصل السيد محمد المحامي دفاع المتهمين بالمرافعة الذي أبداها أمام المحكمة وما احتوته من دفوع ودفاع وطلب البراءة وإخلاء سبيل المتهمين، حيث أنهم محبوسين منذ يوم 28 ديسمبر 2013 حتى تاريخه رغم صدور قرارات عفو عن معظم المتهمين في القضية والتي كان عددهم 76 متهم حرصا على فتح أمل لمتهمين محبوسين منذ فترة طويلة، حيث أنهم طلاب بكليات مختلفة بجامعة الأزهر وأنهم أمضوا ما قبل 5 سنوات داخل السجون.





والمتهمون هم أسامة زيد وعلى قاعود ومحمد يسري ومصطفى عبد الموجود وعمر عبد العال وعدي محمد وآخر.







