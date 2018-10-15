أبو ريدة يجتمع بلاعبي المنتخب قبل مباراة سوازيلاند

يعقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، الإثنين بفندق إقامة الفريق بعاصمة سوازيلاند.





ويلتقي المنتخب مع نظيره سوازيلاند في الثالثة عصر الثلاثاء على ملعب مافوسو ستاديوم في رابع جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون.





ويحضر الجلسة الدكتور كرم كردي عضو مجلس الإدارة المرافق للبعثة، حيث يتحدث الجميع عن المباراة وأهميتها.





ويطالب مسئولو البعثة، لاعبي الفريق بضرورة الفوز على سوازيلاند من أجل حسم التأهل بشكل رسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا حيث يصل الفريق للنقطة التاسعة بالفوز في عاصمة سوازيلاند، بغض النظر عن مباراتي تونس والنيجر في الجولتين الخامسة والسادسة.