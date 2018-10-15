ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبو ريدة يجتمع بلاعبي المنتخب قبل مباراة سوازيلاند

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:56 م
أبو ريدة يجتمع بلاعبي المنتخب قبل مباراة سوازيلاند
طباعة
الفجر الرياضي
 
يعقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، الإثنين بفندق إقامة الفريق بعاصمة سوازيلاند.

ويلتقي المنتخب مع نظيره سوازيلاند في الثالثة عصر الثلاثاء على ملعب مافوسو ستاديوم في رابع جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون.

ويحضر الجلسة الدكتور كرم كردي عضو مجلس الإدارة المرافق للبعثة، حيث يتحدث الجميع عن المباراة وأهميتها.

ويطالب مسئولو البعثة، لاعبي الفريق بضرورة الفوز على سوازيلاند من أجل حسم التأهل بشكل رسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا حيث يصل الفريق للنقطة التاسعة بالفوز في عاصمة سوازيلاند، بغض النظر عن مباراتي تونس والنيجر في الجولتين الخامسة والسادسة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 1:50:09 PM