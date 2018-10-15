القبض على 7 أشخاص خطفوا صاحب شركة بحدائق القبة

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على 7 أشخاص خطفوا صاحب شركة لتسببه في صدور أحكام قضائية ضدهم بحدائق القبة.





تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من شرطة النجدة بتواجد 7 أشخاص بمقهى كائن أمام محطة مترو منشية الصدر دائرة القسم، وقيامهم بإكراه آخرين على التوقيع على إيصالات أمانة.





وانتقل ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم، وبسؤال المجني عليه الأول اتهم كلا من المتهمين من الأول للثالث باحتجازه بمزرعة كائنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وأخرى كائنة بمنيا القمح، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة.





وبمواجهة المتهمين من الأول إلى الثالث بأقوال المجني عليه أيدوها، وأقروا بأنهم يعملون طرفه بالشركة ملكه وقيامه بالتحصل من الخامس للسابع على مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون و800 ألف جنيه بدعوى استثمارها في مجال تجارة السيارات إلا أنه تهرب من تسديد الأرباح أو رد أصل المبلغ، فقاموا برفع دعوى قضائية ضده وضد العاملين بالشركة واتهموهم بالنصب وصدر حكم قضائي بحبسهم 4 سنوات.





وتم ضبطهم تنفيذا للحكم القضائي وتمكن المجني عليه من الاتفاق مع المبلغين على التنازل عن القضايا وإخلاء سبيلهم مقابل تسليمهم المبالغ المستولى عليها والمودعة بأحد البنوك وعقب إخلاء سبيلهم ونظرا لتورطهم معه وصدور أحكام قضائية ضدهم اصطحبوه واحتجزوه على النحو المشار إليه لإجباره على إعادة المبالغ المستولى عليها للمبلغين، وبتاريخ اليوم توجهوا ووالده لسحب المبالغ المالية من أحد البنوك، حيث تبين عدم وجود رصيد بحسابهما، فاصطحبوه لمكان الضبط وتواصلوا مع المبلغين والذين حضروا وبصحبتهم الرابع للتفاوض مع المجني عليه لضمان مستحقاتهم المالية طرفه.





وبمواجهة كل من المضبوطين من الرابع للسابع بأقوال المجني عليه والمتهمين من الأول للثالث أيدوها، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.