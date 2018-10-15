وزير الثقافة تنعي الفنان الراحل أحمد عبد الوارث

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة الفنان الكبير احمد عبد الوارث الذى رحل عن دنيانا صباح اليوم 15 اكتوبر عن عمر يناهز 71 عام بعد صراع مع المرض وقالت ان الراحل قدم الكثير من الاعمال الهادفة التى حملت قيماً نبيلة ومبادئ سامية ستظل خالدة فى تاريخ الدراما .





يذكر ان الفنان احمد عبد الوارث من مواليد عام 1947 ، حصل على بكالوريوس معهد العالي للفنون المسرحية ويعد احد ابناء جيل الفنانين نور الشريف ، أحمد زكى ، عفاف شعيب ، بدأ حياته الفنية في التلفزيون من خلال مسلسل هروب إخراج نيازي مصطفى ، ثم قدم زهرة الأسوار ، المسافرون ، أبرياء في قفص الاتهام ، تمساح البحيرة ، رحلة المليون ، حصل على ميدالية ذهبية وأخرى فضية عن أول عمل فني له في مسرحيتي ثمن الحرية ومأساة جميلة اثناء دراسته الثانوية في المدرسة الخديوية وتم انتخابه لاداء الكثير من المهات بنقابة الممثلين .