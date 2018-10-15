إنريكي يتحدث عن انطلاقته مع إسبانيا

وصف المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، لويس انريكي، بداية عهده مع فريقه الجديد بالمثالية، مؤكدا أنه مستعد لمواجهة الفترات الأكثر صعوبة التي قد تحل مستقبلا.





وقال انريكي: "الأمر ليس سهلا، وأنا مستعد لهذا ولأي موقف أخر، أنا سعيد بما لدينا الآن وكل شيء يسير على نحو مثالي".





وجاءت تصريحات انريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأحد على هامش مباراة إسبانيا أمام إنجلترا في بطولة دوري أمم أوروبا المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين في مدينة إشبيلية الإسبانية.





يشار إلى أن إسبانيا ستتأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي للبطولة إذا ما حققت الفوز اليوم على المنتخب الإنجليزي.





وأضاف انريكي قائلا: "لقد جئت إلى إشبيلية عدة مرات مع المنتخب عندما كنت لاعبا، الجماهير كانت دائما معنا وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا، أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا لأنها مدينة مميزة وأسطورية".





وتابع: "اللاعبون استعادوا عافيتهم بشكل جيد بعد مباراة ويلز الودية، نحن نفكر في الفوز فقط لأن النتيجة الجيدة هي التي سوف تمنحنا التأهل ولهذا علينا أن نكون أكثر تفوقا من المنافس، إنجلترا لديها فريق شاب يقوم بالأمور على نحو جيد".





وفيما يتعلق بالقدرات الفائقة للمنتخب الإنجليزي في ألعاب الهواء، أكد انريكي أن هذا الأمر هو أحد مميزات منافس منتخب بلاده الليلة، كما طالب لاعبيه باتخاذ الحيطة والحذر حيال هذا.





وأكمل قائلا: "علينا أن نحاول أن نقلل من عدد الركلات الركنية والثابتة التي سيحصلون عليها قدر الإمكان، التحول من الدفاع للهجوم هو أحد مميزاتهم أيضا".





وأشاد انريكي بمدرب المنتخب الإنجليزي، جاريث ساويثجيت، حيث قال: "يروق لي ما يقوم به، دائما يرغب في الاستحواذ على الكرة، لقد كنت دائما ما أتابعه حتى في مؤتمراته الصحفية لأن حديثه يعجبني، أتمنى ألا يصادف حظا طيبا أمام إسبانيا، ولكن بعد انتهاء المباراة أتمنى له حظا كثيرا".





وتواجد قائد المنتخب الإسباني ومدافعه المخضرم، سيرخيو راموس، مع انريكي خلال المؤتمر الصحفي، وتحدث قائلا: "ندرك مدى صعوبة المنافس، إنجلترا منتخب كبير، قدمنا مباراة جيدة في ويمبلي ونرغب في أن نقوم بذلك مرة أخرى، لقد وصلوا إلى الدور قبل النهائي للمونديال ويتمتعون بمميزات عديدة".





واعترف راموس أن المنتخب الإسباني استعاد عافيته وحيويته بعد الاخفاق الذي لحقه في المونديال الروسي.





واستطرد قائلا: "كرة القدم هي عبارة عن نتائج، هذا هو ما يتذكره الناس، بعد المونديال كان هناك شعور بالإحباط، بعد ظهور جيل جديد من اللاعبين وتغيير المدرب استعادنا النظام والانضباط واستعادنا النتائج الجيدة".





وأكد راموس أن التحدي الذي يواجه فريقه هو الحفاظ على هذا الشغف وتقديم مستوى فريد وقوي، حيث أن هذا يعد إشارة جيدة على أن الفريق بدأ يسير على الطريق الصحيح.



