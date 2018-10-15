أحمد عبد الوارث.. صاحب "زهرة الأسوار" يودع العالم

يعشق الأعمال الفنية، أبدع في المسلسلات التليفزيونية، والعمل المسرحي، قدم العديد من النماذج الناجحة، وظل هكذا حتى رحل عن عالمنا، اليوم الإثنين، الفنان القدير أحمد عبد الوارث، عن عمر يناهز الـ71 عامًا في مستشفى وادي النيل، بعد صراع طويل مع المرض.

حياته

أحمد عبد الوارث من مواليد 18 أكتوبر 1947م، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية وهو من دفعة الفنان نور الشريف وأحمد زكي وعفاف شعيب.

حياته الفنية

بدأ "عبد الوارث"، حياته الفنية في التليفزيون من خلال مسلسل هروب إخراج نيازي مصطفي، ثم زهرة الأسوار، والمسافرون، وأبرياء في قفص الاتهام، وتمساح البحيرة، ورحلة المليون.

المسرح

"عبد الوارث" عمل بالمسرح، إذ حصل على ميدالية ذهبية وأخرى فضية في أول عمل فني له في مسرحيتي ثمن الحرية ومأساة جميلة وهو في المدرسة الخديوية، تم انتخابه في أكثر من دور في نقابة الممثلين.

آخر أعماله

ويعد آخر أعمال "عبد الوارث" مسلسل "أرض جو" الذي عُرض في الموسم الرمضاني لعام 2017م، أما في السينما فكان من خلال فيلم "المشخصاتي 2"، مع الفنان تامر عبد المنعم.

رحيله

رحل عن عالمنا، أحمد عبد الوارث، عن عمر يناهز الـ71 عامًا في مستشفى وادي النيل، بعد صراع طويل مع المرض.

تشييع جثمانه

يشيع جثمان الفنان الكبير أحمد عبد الوارث بعد صلاة عصر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة، ويرافقه حاليا داخل أحد مستشفيات كوبري القبة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لإنهاء تصاريح الدفن وكافة الإجراءات.