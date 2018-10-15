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الاتحاد العربي يرفع قوائم أندية البطولة العربية إلى 35 لاعبا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:42 م
الاتحاد العربي يرفع قوائم أندية البطولة العربية إلى 35 لاعبا
الأهلي
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الفجر الرياضي
 

 

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم زيادة عدد قوائم الأندية المشاركة في البطولة العربية من 30 لاعبًا إلى 35 بداية من دور الـ16 على أن يتم التسجيل خلال مهلة مدتها 10 أيام.

 

ومنح الاتحاد العربي الأندية فرصة حتى يوم 23 أكتوبر لقيد اللاعبين الجدد على القائمة بشرط أن يكونوا مسجلين ضمن القوائم المحلية.

 

وكانت الأندية قد سجلت 30 لاعبًا، بينهم 5 أجانب بحدٍ أقصى قبل بدء مشاركتها في دور الـ 32.

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