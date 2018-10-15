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طريقة عمل الجمبري بالصوص الأحمر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:52 م
طريقة عمل الجمبري بالصوص الأحمر
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المقادير
½ كيلو ( 500 جم) جمبري مقشر
ملعقة كبيرة (15 مل) زيت زيتون
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم)  فلفل أحمر حار
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم)  ثوم مفروم ناعمًا
¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) ريحان مطحون
كوب (200 جم) صلصة طماطم
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير
شوحي الجمبري المقشر في الزيت، ثم أضيفي الثوم والملح والفلفل الأسود، واتركيه على النار هادئة لمدة 5 دقائق.
صبي صلصة الطماطم إلى الخليط وقلبيه جيدًا، ثم أضيفي الريحان.
اسكبي المزيج في طاجن الفرن، وغطيه بورق فويل، وأدخليه الفرن لمدة 10 دقائق علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.
قدمي الطاجن مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.
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