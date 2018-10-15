عاجل.. ظهور الفحص الطبي للأحبال الصوتية لـ تامر حسني

خضع النجم تامر حسني، لفحوصات طبية على أحباله الصوتية، في الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية تعرضه لوعكة صحية، قبل أيام، استدعت نقله مرتين إلى إحدى مستشفيات منطقة السادس من أكتوبر.





وكشفت مصادر مقربة من تامر حسني، نتائج الفحص، حيث تبين إصابته بالتهاب حاد من الدرجة الأولى في منطقة الحنجرة، وتهتك في أحباله الصوتية، ومن المقرر خضوعه لمزيد من الفحوصات لبدء مرحلة العلاج، وتحديد أسباب تكرار تعرضه لهذه الوعكة التي أصابته 3 مرات في شهر ونصف.