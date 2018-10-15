مكونات سلطة التونة.. سهلة التحضير

المقادير

2 علبة تونة

¾ كوب (150 جم) حمص مسلوق

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

ثمرة خيار كبيرة مقطعة مكعبات

10 حبات طماطم كرزية مقطعة نصفين

ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة مكعبات صغيرة

⅓ كوب (70 جم) زيتون أخضر مقطع شرائح

¼ كوب (50 جم) بقدونس طازج مفروم

ثمرة جزر صغيرة مقشرة ومبشورة

3 ملاعق كبيرة (45 مل) عصير ليمون

ملعقة كبيرة (12.5 جم) مستردة دايجون

ملعقة كبيرة (15 مل) زيت زيتون

ملح وفلفل أسود





طريقة التحضير

في وعاء صغير، ضعي عصير الليمون والمستردة والزيت والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

في وعاء كبير، ضعي التونة واهرسيها قليلًا بالشوكة.

أضيفي الحمص والبصل والخيار والطماطم والفلفل الرومي والزيتون والبقدونس والجزر، وقلبي جيدًا.

أضيفي خليط عصير الليمون، وقلبي جيدًا.