طرق آمنة لخفض درجة حرارة رضيعك

درجة حرارة طفلك الطبيعية تتراوح بين 36.5 و37.6 درجة مئوية، وعند ارتفاعها يجب ان تتخذي كافة الاجراءات لخفضها حال تخطيها 38 درجة مئوية، ومن أفضل الطرق لخفض حرارة الطفل سريعًا:





1. تخفيف الملابس

انزعي ملابس الطفل الخارجية مع تركه بملابسه الداخلية القطنية وتغطيته بغطاء قطني خفيف، وتعد هذه الطريقة واحدة من أهم الطرق لخفض حرارة الطفل المرتفعة، لأنه في كثير من الأحيان يكون السبب في ارتفاع درجة حرارة الطفل ارتداءه خامات ثقيلة غير مناسبة لحرارة الجو، لذا يفضل أن يرتدي الطفل الخامات القطنية المرطبة للبشرة والجلد.





2. كمادات المياه

ضعي كمادات مبللة ماء بارد على جبين طفلك، ويمكنك كذلك وضع الطفل في حمام ماء فاتر وليس باردًا، حتى لا تحدثي صدمة لجسمه ولا الرجفة التي ستؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة مجددًا.





3. شرب السوائل

احرصي على تقديم السوائل للطفل في حالة ارتفاع درجة حرارته، وإذا كان رضيعًا عليكِ إرضاعه لمد جسمه بالسوائل حتى لا يصاب بالجفاف، لأن الحرارة تفقد الجسم الكثير من السوائل وتسبب التعرق المبالغ فيه.





4. استخدام خل التفاح

من أسهل الطرق التي يمكنك اللجوء إليها لخفض درجة حرارة طفلك هى استخدام خل التفاح لامتصاص الحرارة، إذ يمكنك بل قطعة من القماش بمزيج من خل التفاح والماء ووضعها على جبينه.





5. شرائح البصل