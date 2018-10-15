ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أمن الإسماعيلية ينجح في ضبط شخص بحوزته 9 كيلو هيروين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:46 م
أمن الإسماعيلية ينجح في ضبط شخص بحوزته 9 كيلو هيروين
طباعة
هبه عبد الحفيظ
 

نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، بقطاع الأمن العام، في ضبط شخص لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 9 كيلو جرام.


أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام سويلم ع. س، 37 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (37 أسطوانة حجرية من مخدر الهيروين وزنت 9.250 كيلو جرام).


بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المزيد عن: هيروين امن الإسماعيلية الفجر اخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 1:50:03 PM