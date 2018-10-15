أمن الإسماعيلية ينجح في ضبط شخص بحوزته 9 كيلو هيروين

نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، بقطاع الأمن العام، في ضبط شخص لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 9 كيلو جرام.





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام سويلم ع. س، 37 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (37 أسطوانة حجرية من مخدر الهيروين وزنت 9.250 كيلو جرام).





بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.