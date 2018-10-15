كشف ملابسات مقتل طبيب بديروط وضبط مرتكب الجريمة

كشفت مديرية أمن أسيوط، قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة مقتل طبيب بديروط ، وضبط مرتكب الواقعة.

وفي إطار تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات واقعة مقتل الطبيب نشأت ر. أ، 65 سنة، بعيادته بدائرة (مركز شرطة ديروط) إثر تعرضه للإعتداء بسلاح أبيض من قبل مجهول، وإحداث إصابته التي أدت إلى وفاته، والعثور على السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث "سكين" بمدخل العقار.





تم تشكيل فريق بحث بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط وقطاع الأمن العام أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة محمد ر. ش، 24 سنة، مقيم الشراقوة بدائرة المركز "يعاني من أمراض نفسية" والسابق تردده على عيادة المجني عليه لتلقى العلاج من أحد أمراض المسالك البولية وتوصلت التحريات إلى هروب المتهم لمدينة القاهرة.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بأنه قام بصرف العلاج الذي حرره له الطبيب إلا أنه لم يشفى وإزدادت آلامه فاعتقد أنه المتسبب في ذلك فقام بشراء السكين "المضبوطة" وتوجه إلى العيادة بدعوى الكشف الطبي، وتعدى عليه بالسكين محدثاً إصابته التي أودت بحياته.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.