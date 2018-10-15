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سلافوليوب مدربا للفيحاء السعودي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:41 م
سلافوليوب مدربا للفيحاء السعودي
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متابعات
 
أعلن الفيحاء السعودي، إنهاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني جوستافو كوستاس، وإسناد المهمة للصربي سلافوليوب موسلين، بعد مرور 5 جولات فقط من المسابقة.

وقاد موسلين (65 عامًا) صربيا للتأهل لمونديال روسيا، لكن تم الاستغناء عنه بشكل مفاجئ، قبل النهائيات، وسبق له تدريب عدة أندية في فرنسا وروسيا وبلجيكا، كما قاد الرجاء البيضاوي المغربي عام 1998.

وحقق الفيحاء، انتصارا واحدا في الدوري هذا الموسم، مقابل 4 هزائم، وسجل هدفا واحدا في المسابقة، ويبتعد بفارق نقطتين عن المركز الأخير.

وذكر الفيحاء في بيان، نشره عبر موقع تويتر "قرر مجلس الإدارة إنهاء عقد المدرب الأرجنتيني جوستافو كوستاس، بعد تدني المستوى الفني، وعدم الظهور بالأداء الذي يليق بمكانة النادي".

وأضاف في بيان لاحق "وقعت إدارة النادي عقدا مبدئيا مع المدرب سلافوليوب موسلين لقيادة الفريق، حتى نهاية الموسم".

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