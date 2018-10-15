ننشر تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمركز الجامعي للتطوير المهني بالمنصورة

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جامعة المنصورة، حيث تفقد المركز الجامعي للتطوير المهني داخل حرم الجامعة، واستمع إلى شرحٍ وافٍ حول المركز، الذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات لطلبة وخريجي جامعة المنصورة؛ عن طريق ميسرين مهنيين معتمدين، ومن بينها خدمات التطوير المهني للأفراد والشركات والمؤسسات، وتنفيذ ورش عمل، وتنظيم دورات تدريبية حول مهارات التوظيف واللغات وريادة الأعمال وإدارة المشروعات، إلى جانب خدمات تتعلق بتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل بما يشمل زيارات ميدانية للشركات والمصانع وإتاحة فرص التدريب الصيفي للطلاب وكذا فرص العمل للخريجين.





وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع، الذى يؤهل الشباب لسوق العمل، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه حاليا، كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى طب الأطفال بجامعة المنصورة، وهى إحدى المنشآت الطبية المهمة التي تقدم خدماتها لأهالي الدقهلية والمحافظات المجاورة.









وأكد مسئولو الجامعة أن جامعة المنصورة تتميز بوجود ١٢ مركزا طبيا، ومستشفى تخصصيا، أبرزها مستشفى الجامعة الرئيسي، ومركز الدكتور محمد غنيم لجراحة الكلى والمسالك البولية، ومركز جراحة الجهاز الهضمي، ومستشفى الطوارئ، ومركز طب وجراحة العيون، ومستشفى الباطنة التخصصي، ومركز الحروق والتجميل، كما تتميز جامعة المنصورة بترتيبها رقم واحد على مستوى مصر والشرق الأوسط ببرنامجي زراعة الكلى والكبد، وتضم الجامعة ٢١ برنامجا نوعيا مميزا بمختلف الكليات؛ منها برامج توأمة مع بعض الجامعات الدولية مثل برنامج المنصورة مانشستر الطبي، برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان بالشراكة مع جامعة مانشستر بإنجلترا.





وصنفت الجامعة في الترتيب من ٦٠٠ ــ ٨٠٠ ضمن أفضل ١٢٠٠ جامعة على مستوى العالم لتصنيف التايمز لعام ٢٠١٩ م، كما رتبت رقم ١ على مستوى الجامعات المصرية ضمن ترتيب ١٩ جامعة على مستوى مصر.





وأضافوا أن الجامعة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء 3 مراكز طبية كبرى جديدة، تشمل تخصصات النساء والولادة، وجراحة المخ والأعصاب، والعظام، والتي بدأ تنفيذها عام 2001، ثم توقف العمل منذ عام 2010 على مدى 5 سنوات لعدم توافر اعتمادات مالية، وتم استئناف الإنشاءات في عام 2015، وتم تشغيل العيادات الخارجية للمراكز الثلاثة بحيث تستقبل العيادة الخارجية لكل مركز ما بين 500 إلى 750 مريضًا يوميًا، من مختلف المحافظات لتقدم خدماتها الطبية لمنع التكدس والقضاء على قوائم الانتظار وجار استكمال باقي الإنشاءات مع زيادة الاعتماد المالي من 120 مليونا إلى 435 مليون جنيه، لمحاولة تدارك التأخر في الجدول الزمني.





وأشار المسئولون إلى أن المراكز الطبية الثلاثة تقام على مساحة 7900 م2، بسعة 750 سريراً، منها 40 سرير عناية مركزة، وتتكون من مبنى ذى ثمانية أدوار علوية، يتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية الحديثة واللازمة، حيث ستضم 29 غرفة عمليات، ومعمل تحاليل كاملة، وقسم الأشعة وبه جهاز رنين مغناطيسي وجهاز أشعة مقطعية، وقسم العلاج الطبيعي، ومن المخطط أن تخدم المراكز الطبية الثلاثة المرضى إلى جانب محافظة الدقهلية عدة محافظات أخرى مثل الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، ودمياط.