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فاندورن يتحول إلى سباقات الفورمولا للسيارات الكهربائية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:36 م
فاندورن يتحول إلى سباقات الفورمولا للسيارات الكهربائية
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متابعات
 
أعلن البلجيكي ستوفل فاندورن، سائق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، اليوم الإثنين، أنه سيتحول للمنافسة في سباقات الفورمولا للسيارات الكهربائية، بعد نهاية الموسم الجاري. 

وسيلحق فاندورن (26 عامًا) بالبريطاني جاري بافيت، المتوج مؤخرًا بلقب بطولة سباقات السيارات السياحية الألمانية، ليتنافسا في سباقات السيارات الكهربائية، التي تنطلق في كانون أول/ديسمبر المقبل.

وذكر فاندورن، عبر حسابه على موقع إنستجرام "أشعر بسعادة هائلة، إزاء الانضمام لفريق إتش دبليو ايه، المشارك في منافسات الفورمولا للسيارات الكهربائية".

ويقضي فاندورن، ثاني موسم له كسائق بفريق مكلارين، وهو ما ارتقى إليه، عبر قطاعات التطوير بالفريق.

ويتنافس فاندور، بجانب الإسباني فيرناندو ألونسو، المتوج بطلًا للعالم مرتين، والذي يعتزل منافسات الفورمولا 1، بنهاية الموسم.

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