وزيرة الصحة تشيد بالتعاون المشترك مع "الاتصالات"

وحضر الاجتماع اللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمشرف على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد، والدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، والمهندس وائل شحاتة مدير مشروع ميكنة التأمين الصحي بوزارة الصحة كما حضر المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددًا من قيادات وزارة الاتصالات.



وعرض نائب وزير الاتصالات، نتائج أعمال ودراسات الفريق المشترك بين وزارتي الصحة والاتصالات خلال الفترة الماضية المعني بميكنة التامين الصحى الجديد، بالإضافة إلى المسودة النهائية لكراسة الشروط الخاصة بميكنة المشروع، والمزمع طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.





وتناول اللقاء، التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال التكنولوجيا الصحية وأليات الاستفادة من قاعدة البيانات الموحدة للدولة والتى تعد احدي مخرجات المشروع القومي للبنية المعلوماتية والذى تقوم به هيئة الرقابة الادارية.

وهذا المشروع سيتم من خلاله تسجيل وربط اسر المنتفعين على الوحدات ومراكز الرعاية الاساسية بمحافظة بورسعيد في اطار تطبيق قانون التامين الصحى الشامل الجديد.





وأشادت الوزيرة، بدور وزارة الاتصالات في تنفيذ المشاريع المشتركة، مؤكدة أنها الذراع التكنولوجي للدولة، وطالما قام بتذليل أي عقبات أو تعثرات للمشاريع الصحية في مصر من حيث الميكنة ونظم المعلومات، ومازال يقوم بواجبه الوطنى في كافة المشاريع الصحية والخدمية.





كما أشادت بجهود الفريق المشترك من الوزارتين، ووجهت بسرعة استكمال البنية التكنولوجية التحتية للوحدات والمستشفيات التي تم استلامها بمحافظة بورسعيد، كما وجهت بميكنة وربط وحدتين ومستشفيتين بالمحافظة كنموذج مصغر للنظام المميكن، تمهيدا لتطبيقه بشكل كامل على كافة منشآت المحافظة.





ومن ناحيته، أشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمبادرات الرئاسية التى تنفذها وزارة الصحة ومنها انهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة، والقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الامراض غير السارية والتى يتم تنفيذها في 9 محافظات كمرحلة اولى تحت شعار " 100 مليون صحة"، مشيدًا بما تحققه وزارة الصحة من انجازات على ارض الواقع لخدمة المواطن المصري.





وأكد حرصه الدائم على مساندة وزارة الصحة في كافة المشروعات الصحية سواء الجارية أو المستقبلية، قائلًا "نحن فريق واحد ونعمل من أجل خدمة المواطن المصري".





نظم الميكنة، هي أحد أهم الركائز لتطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والذى سيتم من خلاله، تسجيل وربط المنتفعين وكذلك ربط الوحدات والمراكز الصحية بالمستشفيات وفقا لمعايير الإحالة، فضلا عن إنشاء ملف صحى إلكتروني لكل مواطن في المنظومة الجديدة، وكذلك ميكنة أنظمة تحصيل اشتراكات المواطنين المؤمن عليهم وميكنة نظم الدفع مقابل الخدمات العلاجية.

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة التصور النهائي للخطة التنفيذية والبرنامج الزمني لميكنة مشروع التأمين الصحى الجديد، والمقرر بدء العمل به بمحافظة بورسعيد كاولى محافظات تطبيق القانون الجديد، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.