ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد بن سلمان يلتقي مبعوث بوتين لشؤون الأزمة السورية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:28 م
محمد بن سلمان يلتقي مبعوث بوتين لشؤون الأزمة السورية
محمد بن سلمان ومبعوث بوتين
طباعة
الفجر السعودي
 

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية، ألكسندر لافرينتيف.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

 

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ووكيل وزارة الخارجية الروسية سيرغي فيرشنين، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف.

 

المزيد عن: محمد بن سلمان مبعوث بوتين سوريا الازمة السورية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 2:00:09 PM