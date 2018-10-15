بريطانيا تخصص 12 مليون جنيه إسترليني لدعم الإصلاح التعليمي في مصر (صور)

تمنح بريطانيا مبلغًا قدره 12 مليون جنيه إسترليني؛ لدعم الإصلاح التعليمي في مصر، من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ويتضمن صندوق المملكة المتحدة، الدعم لتدريب المُعلِّمين من خلال البرنامج التعليمي الرائد التابع للوزارة، وأيضًا الدعم لتعليم الأطفال عبر مختلف المحافظات في الدولة.

وصرح أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، بأنه "فخور لتولي المملكة المتحدة الصدارة للمرة الثانية في دعم تطوير مصر ونموها، وبأن هذا الصندوق يُرسل رسالة دعم عالمية للأجيال المستقبلية بهذه الدولة وسيساعد الحكومة المصرية على تحويل رؤيتها في الإصلاح التعليمي إلى حقيقة".





ومن ناحيته، أوضح السير جيفري آدامز، السفير البريطاني في مصر، أن الاستثمار في الشباب المصري هو استثمار في مستقبل مصر، ويتمتع التعليم بأهمية محورية في هذا الصدد. ولهذا السبب، تلتزم المملكة المتحدة بدعم مصر في تنفيذ خططها في الإصلاح التعليمي بحيث يتم تسليح الطلاب المصريين في جميع أنحاء البلاد بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها من أجل النجاح.