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المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكرم سهير عبد القادر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:10 م
المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكرم سهير عبد القادر
سهير عبد القادر
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الفجر الفني
 
كرم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء خبيرة المهرجانات سهير عبد القادر تقدير لدورها الكبير ومساهمتها في مجال ذوي القدرات الخاصة.

سهير عبد القادر هي مؤسس ورئيس ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي اقيمت منه دورتين ناجحتين برعاية ااسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي ستقام الدورة الثالثة تحت رعايته ايضا في 2019.

وبعد النجاح الكبير للملتقي حرصت سهير عبد القادر علي الاستمرار في دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع طيلة العام وليس وقت المهرجان فقط لذا انشأت مع مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة  مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة التي تواصل انشطتها بشكل مستمر من خلال برنامج شهري يتضمن ورش تصوير بالموبايل وورش اعمال يدوية وزيارات للمتاحف والمعالم السياحية وحفلات موسيقية ومشاهدة أفلام في دور العرض السينمائية وغيرها من الأنشطة.
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