الداخلية تواصل مواجهة التنظيمات الإرهابية بالكهوف الجبلية الصحراوية

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة التابعة لها والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد تستهدف زعزعة الأمن والإستقرار الداخلي.





فقد كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد.





تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم 15 الجاري، وحال إتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات، وقد أسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك عن العثور على 9 قتلى من العناصر الإرهابية "جاري تحديدهم"، كما عُثر على 6 بنادق آلية عيار 7.62×39مم، كمية من الطلقات، 2 عبوة متفجرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.‎