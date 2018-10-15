الأهلي راحة من التدريبات الأربعاء ويستأنف المران الخميس القادم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة يوم الأربعاء المقبل، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي تقام يوم 23 أكتوبر الجاري بالجزائر، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويخوض الأهلي مباراة ودية غدًا أمام الاتصالات؛ لتجهيز اللاعبين خاصة العائدين من الإصابة والذين شاركوا في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة.





واستقر الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة 24 ساعه يوم الأربعاء المقبل، لالتقاط الأنفاس قبل العودة للتدريبات يوم الخميس قبل السفر إلى الجزائر يوم 21 اكتوبر الحالي.



