الأهلي يطير للجزائر صباح الأحد المقبل

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الجزائر صباح الأحد المقبل؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف التي تقام يوم 23 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأنهي الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة بالسفر، والمحدد له التاسعة صباح الأحد المقبل 21 أكتوبر، كما تم التواصل خلال الفترة الماضية مع السفارة المصرية في الجزائر؛ للتنسيق بشأن فندق الإقامة وملعب التدريب.





وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت على استاد السلام، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

ويخوض الأهلي تجربة ودية غدًا أمام الاتصالات لتجربة اللاعبين العائدين للمشاركة في المران الجماعي.



