"سيدات سلة الأهلي" يستأنف المران مساء اليوم

يستأنف فريق « سيدات سلة الأهلي» تدريباته في الثامنة مساء اليوم الاثنين بالصالة المغطاة داخل مقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة سلبية التي حصل عليها الفريق أمس الأحد.





وأكد إيهاب الألفي، المدير الفني أن الفريق سيبدأ استعداداته اليوم للبطولة العربية للأندية التي تقام في الإسكندرية بداية من يوم 23 أكتوبر الجاري.





وأضاف الألفي أن جميع اللاعبات سيدخلن في حالة من التركيز بداية من اليوم؛ أملا في حصد لقب البطولة العربية، مشيرا إلى أن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا بداية من يوم 18 من الشهر الجاري في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية؛ استعدادا لفعاليات البطولة.





وتقام البطولة العربية لكرة السلة للسيدات على الصالة المغطاة بالنادي الأوليمبي بمشاركة 8 أندية عربية هي: الأهلي والأوليمبي من مصر، وهومنتمن من لبنان والمجمع البترولي من الجزائر، والنصر من الإمارات ، والأمل من تونس، والجمعية الرياضية من المغرب، والفحيس من الأردن.



