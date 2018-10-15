دورى الأمم الأوروبية .. مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشر اليوم 15-10-2018 بدون تقطيع

من خلال الفجر الرياضي إسبانيا vs انجلترا: معاينة مباراة دوري الأمم ، وتنبؤات متوقعة وتيار تعليقات حية يمكنك المشاهدة إلى التعليق الكامل لمباراة الإثنين ، بث مباشر على BeIN SPORT إنجلترا في استضافة إسبانيا في يوم الإثنين ليلة يعرف فقط أن الفوز سيبقى من أجل الحفاظ على آمالهم الضعيفة في التقدم إلى المرحلة التالية من دوري أمم أوروبا 2018-2019.





ويتأخر فريق غاريث ساوثجيت بفارق خمس نقاط خلف أسبانيا ، المجموعة السابعة ، بعد تعادله بدون أهداف أمام كرواتيا مساء الجمعة.









ومع ذلك ، ستكون إنجلترا حذرة من خصوم يوم الإثنين ، بعد أن هزمت بنتيجة 2-1 أمام أسبانيا في ويمبلي الشهر الماضي في المباراة الافتتاحية لدوري الأمم.





كما يشارك فريق لويس إنريكي في المباراة بشكل مثير للإعجاب بعد أن جرف ويلز في مباراة ودية في كارديف يوم الخميس الماضي.





كما سيحرص الثلاثي الأسود على الحصول على نتيجة إيجابية لمساعدتهم على المشاركة في مباراتهم الأخيرة أمام كرواتيا بتفوق بسيط.





ويحتل منتخب انجلترا حاليا المركز الثاني في المجموعة ، لكن من المرجح أن تقرر مباراته ضد الكرواتيين في ويمبلي الشهر المقبل أي فريق يحصل على المركز الأول في المسابقة.









ما يقوله المدراء





لويس إنريكي (أسبانيا): "سنحاول التغلب على خصم صعب للغاية يقوم بالأمور بشكل جيد للغاية.





"أنا أحب Southgate كمدرب.





"يحاولون دائمًا لعب الكرة. لقد تكيف مع لاعبيه ، وهو شيء علينا جميعا القيام به. تابعته وأحب الطريقة التي يلعب بها كرة القدم.





غاريث ساوثجيت (إنجلترا): "سنلعب أمام 60 ألف شخص ونريد أن نكون قادرين على المنافسة بقدر ما نستطيع.





"علينا اختيار فريق لتمثيل البلاد بقدر ما نستطيع.





"لا نريد أن نثقل كاهل اللاعبين. حول المباريات الودية ، يمكننا أن نكون أكثر منطقية ، لكن الأمر صعب حول هذه المباريات. "

موعد مباراة انجلترا واسبانيا بث مباشر:

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:45 مساءاً بتوقيت مصر . 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان . 9:45 مساءاً بتوقيت العراق . 8:45 مساءاً بتوقيت السودان . 9:45 مساءاً بتوقيت اليمن . 8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا . 7:45 مساءاً بتوقيت تونس . 7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر . 7:45 مساءاً بتوقيت المغرب . 10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات. 9:45 مساءاً بتوقيت البحرين. 10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 9:45 مساءاً بتوقيت الكويت . 9:45 مساءاً بتوقيت قطر. 6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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سيتعين على ساوثجيت إجراء تغييرين على الأقل من الحادية عشرة التي قدمها ضد كرواتيا حيث تم إيقاف جون ستونز والأردن هندرسون بعد استلام البطاقات الصفراء.





هذا سيقود إلى بداية مكان مدافع ليفربول جو غوميز بالإضافة إلى هاري تينكس.





وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يبرز نجم نادي بوروسيا دورتموند جادون سانشو مرة أخرى بعد أن جاء كبديل في الشوط الثاني ضد كرواتيا - لحظة تاريخية لكرة القدم الإنجليزية.



