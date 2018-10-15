جوهر نبيل: هدفنا الفوز ببطولة إفريقيا لـ"اليد"

قال جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار خلال الأيام القادمة، إن الفريق يسعى للفوز بلقب البطولة الحالية، وأن المركز الأول هو الهدف الدائم للأهلي من المشاركة في أي بطولة.





وأوضح أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يولي اهتماما كبيرا ببطولة إفريقيا التي تمثل أهمية للنادي وللجماهير، وهناك ثقة كبيرة في قدرات الجهاز الفني واللاعبين وطموحاتهم في حصد اللقب.





وأشار إلى أن النسخة المقبلة من البطولة صعبة للغاية؛ نتيجة قوة الفرق المشاركة بها، إلى جانب الدوافع القوية لدى الجميع في المنافسة على اللقب.





وأضاف جوهر نبيل أن الفريق يضم عناصر مميزة، ويملك خبرات اللعب في بطولة إفريقيا، متمنيا أن ينجح معسكر الإعداد الذي يبدأ اليوم الاثنين في المغرب في الوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية قبل السفر إلى أبيدجان.



