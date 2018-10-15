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إزالة 90 موقف عشوائي في حملات مرورية بالجيزة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:06 م
إزالة 90 موقف عشوائي في حملات مرورية بالجيزة
الحملة
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إيمان عبد العاطي
 
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية. 


وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 1805 مخالقة انتظار خاطئ، 28 بدون قيادة، 17 بدون تسيير، 26 سحب دراجة بخارية، 1893 متنوع، 1018 نـمــوذج 125، 90 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 101تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، كما تم ضبط مخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، سحب سيارات ودراجات نارية مخالفة، وغيرها من المخالفات المرورية.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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