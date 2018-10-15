المعلم: "إس-300" سلاح دفاعي يجعل سوريا والمنطقة أكثر أمنا

أكد وزير الخارجية السورية وليد المعلم أن منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300" التي تسلمتها سوريا من روسيا، هي منظومة دفاعية تجعل سوريا والمنطقة أكثر أمنا.

وقال الوزير المعلم، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، في دمشق، اليوم الاثنين 15 أكتوبر، إن "إس-300 سلاح دفاعي وليس هجومي"، مضيفا "نحن أكثر أمنا بوجود هذا السلاح"، وأنه "يؤدي إلى استقرار الأمن بالمنطقة".