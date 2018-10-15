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دمشق تكشف عن وجهة الجيش السوري بعد إدلب

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:03 م
دمشق تكشف عن وجهة الجيش السوري بعد إدلب
الجيش السوري
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وكالات
 

كشف وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده تهدف إلى إعادة السيطرة على منطقة شرق الفرات وذلك بعد الانتهاء من فرض سيطرتها على مدينة إدلب، مشيرا إلى أنه على الإخوة هناك عشائر أو أكراد أن يقرروا ماذا يريدون بالمستقبل.

 

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن بلاده تهدف إعادة السيطرة على شرق الفرات بعد الانتهاء من فرض سيطرتها على إدلب.

 

وقال المعلم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري اليوم في دمشق، "أقول بكل صدق بعد إدلب هدفنا شرق الفرات وعلى الإخوة هناك سواء عشائر أو الأكراد أن يقرروا ماذا يريدون بالمستقبل".

 

وأضاف "إذا أراد الكرد الحوار فهناك دستور وقانون ينظم العلاقة وإذا لا يرغبوا فهذا شيء آخر".

 

وأوضح الوزير السوري "لا نقبل فيدرالية ولا هذه المخالفات للدستور السوري.. عليهم أن يدفعوا ثمن التمسك بالوهم الأمريكي إذا ما قررا ذلك".

 

المزيد عن: سوريا دمشق الجيش السوري الاكراد
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