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جنوى: لم نحدد سعر بياتيك حتى الآن

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:00 م
جنوى: لم نحدد سعر بياتيك حتى الآن
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متابعات
 
تحدث جورجيو بيرينيتي، مدير نادي جنوى، عن اهتمام كبار أوروبا، بضم كريستوف بياتيك، مهاجم الفريق الإيطالي.

وجذب بياتيك، أنظار بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبرشلونة ويوفنتوس، بعد تصدره جدول هدافي الكالتشيو برصيد 9 أهداف، بعد مرور 8 جولات من عمر الكالتشيو.

وقال بيرينيتي، في تصريحات نشرتها صحيفة توتو سبورت "بياتيك مهاجم مختلف عن كافة اللاعبين الذين تواجدوا في الفريق، فهو يذكرني بمهاجمي القرن العشرين". 

وعند سؤاله عن اهتمام بايرن ميونخ ودورتموند، أجاب مدير جنوى "كان يتوجب علينا منح كشافي إسبانيا وألمانيا، فرصة التواجد داخل ملعب لويجي فيراريس مؤخرًا".

وأردف "بياتيك يتمتع أيضًا باهتمام أندية الكالتشيو، لكن المهاجم البولندي سيظل مع جنوى حتى نهاية الموسم".

وأتم "جنوى لم يحدد سعر بيع بياتيك حتى الآن، يجب أن نُقيم مدى تطوره، وسنحدد لاحقًا ثمن التخلي عن خدماته".

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