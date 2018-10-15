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ضبط 71 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
ضبط 71 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة
ارشيفيه
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إيمان عبد العاطي
 
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق. 


وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 عدم الإعلان عن الأسعار، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجاري.
 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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