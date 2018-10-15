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"جروس" يحذر "أجانب" الزمالك من التأخر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
جروس يحذر أجانب الزمالك من التأخر
حميد أحداد
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حذر كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك لاعبي الفريق الأجانب من التأخر في العودة قبل مباراة الإتتاج الحربي يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري في دور الـ16 من كأس مصر.


طلب جروس من حميد أحداد وفرجاني ساسي وحمدي النقاز وكاسونجو من التأخر في العودة للارتباط مباراة الإنتاج الحربي.


ويتواجد المغربي أحداد في بلاده لقضاء الإجازة بينما فرجاني ساسي وحمدي النقاز في تونس والكونغولي كاسونجو في بلاده.



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