جولة لرئيس الوزراء داخل المستشفى الدولي بمدينة المنصورة









تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وزراء التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، المستشفى الدولي بمدينة المنصورة، وقام بجولة شملت عدداً كبيراً من الأقسام؛ للتعرف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.





حيث زار وحدة الرنين المغناطيسي، التي تضم أحد أحدث الأجهزة في هذا التخصص، ووحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة، والتي تضم 22 حضانة حديثة، ووحدة الرعاية الفائقة وبها 38 سريراً، فضلاً عن وحدة الأشعة المقطعية وتضم جهازاً متطوراً، والعيادات الخارجية، والصيدلية التي توفر كافة أصناف الدواء للمرضى.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ حول أقسام المستشفى، والخدمات التي تقدمها للمواطنين، حيث تمت الإشارة إلى الدور الذي ساهمت به المستشفى في إنهاء قوائم انتظار التدخلات الجراحية، وتقدم المستشفى المستوى الثالث من الخدمة الطبية مثل جراحات القلب المفتوح، والقسطرة الثلاثية، وجراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية والأورام، كما تضمُ وحدة القسطرة القلبية التداخلية، التي تم تزويدها بجهاز قسطرة حديث، بمشاركة مجتمعية من البنك الأهلي المصري، وبها أيضاً وحدة للغسيل الكلوي تضم 59 جهازاً، وتتميز بوجود وحدة غسيل كلوي طوارئ للأطفال.





كما تمت الإشارة خلال الشرح إلى أن المستشفى الدولي تضمُ 400 سرير، وبها نحو 622 طبيبا، و670 ممرضة، وتخدم نحو 6 ملايين مواطن، في مدينة المنصورة، والقرى المحيطة، وتستقبل العيادات الخارجية شهرياً نحو 26 ألف زائر، بينما تشهد المستشفى شهرياً إجراء نحو 500 عملية جراحية.





وتتوافر بالمستشفى العديد من التجهيزات الحديثة، وتتكون المستشفى من 3 مبان، تضم الأقسام الداخلية، والعيادات الخارجية، والأقسام المساعدة، ويضم كل مبنى 6 طوابق متكررة، وبها كافة أقسام الجراحة؛ وغرف العمليات، وأقسام الباطنة؛ ومعامل التحاليل والأشعة، و20 عيادة خارجية، كما تضم قاعة مؤتمرات وعددا من التجهيزات الأخرى.



