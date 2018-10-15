القابضة لمياه الشرب تشارك في البرنامج العلمي للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة (صور)‎

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية المؤتمر ودوره في التنمية التي تشهدها جمهورية مصر العربية.





وحول دور الشركة القابضة في دعم الأنشطة العلمية والعملية نوه رسلان أن الشركة منذ إنشائها تسعى لدعم الفعاليات والجهات التي لها دور فعال في تعزيز البنية التحتية وإدارة المرافق لكي تكون الشركة شريك فاعل في التقدم والتطور وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المرافق والشبكات.





وأشار رسلان أن انعقاد المؤتمر في القاهرة هذا التوقيت انعكاسا لما تشهده من تطور في مختلف مجالات الاستثمار وتطوير وإعادة تأهيل البني التحتية والمرافق.





ومن جانبه، قال دكتور عصام شرف رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، أن المؤتمر يعد تجمعا فريدا عربيا وإفريقيا واستمرارية انعقاده لدورته السادسة عشر دليل على نجاحه.





وأضاف أن ثقافة الصيانة هي احد الثقافات الغائبة التي يجب أن تنمى عربيا، معتبرا أن كفاءة أي مشروع تكمن في كيفية تشغيله وصيانته.





جاء ذلك أثناء انعقاد المؤتمر الصحفى للأمانة العامة للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية للإعلان عن انعقاد المؤتمر الدولي السادس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار: (إدارة الصيانة في ظل الثورة الصناعية الرابعة) في الفترة من 18 - 20 نوفمبر 2018، بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق.



