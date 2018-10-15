ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الفردوس للغات بالمنصورة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الفردوس للغات بالمنصورة
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
طباعة
يحي حلمي
 
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مدارس الفردوس للغات بالمنصورة، يرافقه وزراء التربية والتعليم والصحة والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية.

ورحب الطلبة برئيس الوزراء، بالأغاني الوطنية، وحاورهم واطمئان على سير العملية التعليمية، وفق المقررات الجديدة، والتقط بعض الصور مع الأطفال الصغار. 

يذكر أن رئيس الوزاء، زار صباح اليوم، محافظة الدقهلية، في إطار سلسلة زيارات لمحافظات مصر؛ لمتابعه أداء العمل على أرض الواقع.
المزيد عن: ميت غمر مصطفى مدبولي مدرسة الميكانيكية محافظ الدقهلية مجلس الوزراء رئيس الوزراء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 12:20:04 PM