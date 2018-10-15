رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الفردوس للغات بالمنصورة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مدارس الفردوس للغات بالمنصورة، يرافقه وزراء التربية والتعليم والصحة والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية.





ورحب الطلبة برئيس الوزراء، بالأغاني الوطنية، وحاورهم واطمئان على سير العملية التعليمية، وفق المقررات الجديدة، والتقط بعض الصور مع الأطفال الصغار.



