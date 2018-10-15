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بعد أن وصلت هرمونات الأنوثة لـ90%.. شاب يجري عملية تحول جنسي في دمياط

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
بعد أن وصلت هرمونات الأنوثة لـ90%.. شاب يجري عملية تحول جنسي في دمياط
أرشيفية
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هند الشيال
 
خضع شاب من مركز كفر سعد بدمياط، يدعى "ا. م"، يبلغ من العمر 20 عاما، لعملية تحول جنسي، حيث خضع لعملية جراحية، تحول على إثرها لفتاة. 

كانت أسرة الشاب قد لاحظت وجود أعراض جسدية ودلالات عليه، وقاموا بتوقيع الكشف الطبي عليه، وتبين أن هرمونات الأنوثة لديه عالية، مما يستدعي إجراء العملية، ورفض الأهل الفكرة في البداية، وبعد أن تبين أن هرمونات الأنوثة فاقت نسبة 90 %، وافق أهله على إجراء العملية. 

تم إجراء العملية بنجاح وتم تحويل الشاب إلى فتاة، ورفضت أسرته الإدلاء بأية تصريحات صحفية.

المزيد عن: مصر دمياط تحول جنسي
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