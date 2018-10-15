القبض على المتهمين بقتل نجل شقيقتهم ببنها





ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم القبض على المتهمين بقتل نجل شقيقتهم خلال مشاجرة بسوق الجملة بسبب فرش الخضار ببنها.تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطه بنها بحدوث مشاجره ومتوفى بسوق الجمله الكائن بناحية قرية ميت عاصم - دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طـرف اول "ا س م 30 سنة" بائع مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى وتوفى في أثناء إسعافه وتم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابه.وطـــرف ثاني "م ع م" وشهرته حلمى عصمت 25 سنة بائع خال الأول السابق اتهامه في 5 قضايا سلاح – مخدرات، وإبراهيم "ع م" وشهرته كيمو 35 سنة بائع خال الاول والسابق اتهامه في 4 قضايا.وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب وجود خلافات سابقه بينهم على الأماكن العشوائية لبيع الخضروات داخل السوق تطورت لمشاجره قام علي اثرها الثالث بالتعدي علي الأول بسلاح ابيض سكين محدثا أصابته التي أودت بحياته.وبسؤال شقيق المتوفى "ك س م 29 سنة" بائع بسوق الجمله بميت عاصم ومقيم عزبة السوق - دائرة قسم اول بنها اتهم الطرف الثانى بالتسبب في وفاة شقيقه.وتم ضبط المتهمان والسلاح المستخدم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24673 جنح مركز بنها لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.