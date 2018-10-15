عضو المصري: لن نلعب إلا في بورسعيد وهذه آخر فرصة للجبلاية

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن إدارة ناديه لن تتنازل عن خوض مباراة فريق الجزيرة بمطروح في استاد بورسعيد.

وأوضح حلبية لبرنامج "ساعة مع شوبير" أن اللعب في بورسعيد هو حق طبيعي للمصري الذي تنازل كثيرًا من أجل سير الحياة الرياضية في مصر.

وأضاف حلبية: "سنلعب كل مباريات الدوري المصري في بورسعيد ونجهز حاليًا لشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم إذ لم يرح علينا اتحاد المصري اليوم بالموافقة النهائية على اللعب في بورسعيد".