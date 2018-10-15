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مؤتمر صحفي لأجيري في سوازيلاند

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:35 ص
مؤتمر صحفي لأجيري في سوازيلاند
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محمد الصو
 
يعقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة بملعب مافوسو سناديوم الذي يستضيف مباراته أمام سوازيلاند عصر الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون.

ويؤدي المنتخب الوطني تدريبه الأخير والوحيد في الثالثة عصرا بملعب المباراة استعدادا للقاء الهام لحسم التأهل.

ويتحرك الفريق في الثانية ظهرا نحو ملعب المباراة لأداء المران الوحيد الذي يستمر لمدة ساعة واحدة.

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