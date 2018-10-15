برلمانية: كل قرش بيحصل عليه الطبيب من ولادة قيصري دون داع "حرام"





قالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن سبب انتشار العمليات القيصرية اعتقاد السيدات بشعورها بالراحة من الألم أثناء الولادة الطبيعية وهذا تصور خاطئ.وأضافت "ثابت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الطبيب عليه إقناع السيدة بكون الولادة الطبيعية أفضل، بينما القيصري يتسبب في دخول الأطفال الحضانات لوجود صعوبة التنفس وغيره من المشاكل التي تواجه الطفل بعد الولادة.كما تابعت: "كل دكتور بيولد قيصري دون داعٍ، كل قرش بياخده حرام، داعية الأسر؛ لإقناع بناتهن بعدم اللجوء للولادة القيصري إلا في أضيق الحالات".