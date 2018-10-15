ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برلمانية: كل قرش بيحصل عليه الطبيب من ولادة قيصري دون داع "حرام"

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:35 ص
برلمانية: كل قرش بيحصل عليه الطبيب من ولادة قيصري دون داع حرام
أرشيفية
طباعة
ندى محمد
 
قالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن سبب انتشار العمليات القيصرية اعتقاد السيدات بشعورها بالراحة من الألم أثناء الولادة الطبيعية وهذا تصور خاطئ.

وأضافت "ثابت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الطبيب عليه إقناع السيدة بكون الولادة الطبيعية أفضل، بينما القيصري يتسبب في دخول الأطفال الحضانات لوجود صعوبة التنفس وغيره من المشاكل التي تواجه الطفل بعد الولادة.

كما تابعت: "كل دكتور بيولد قيصري دون داعٍ، كل قرش بياخده حرام، داعية الأسر؛ لإقناع بناتهن بعدم اللجوء للولادة القيصري إلا في أضيق الحالات". 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 10:40:42 AM