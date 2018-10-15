ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طفل ملكى جديد فى بريطانيا.. دوقة ساسيكس "ميجان ماركل" حامل

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:31 ص
طفل ملكى جديد فى بريطانيا.. دوقة ساسيكس ميجان ماركل حامل
الأمير هارى وزوجته
طباعة
خاطر عبادة
 

قال قصر كنسينجتون الملكى في لندن، اليوم الإثنين، إنّ دوقة ساسيكس البريطانية "ميجان ماركل"، زوجة حفيد الملكة إليزابيث "الأمير هاري" حامل في أول طفل للزوجين، ليرى الحياة في ربيع عام 2019.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ الطفل الملكى سيكون في المرتبة السابعة في خط العرش البريطاني.

 

وقال القصر في بيان له "إن أصحاب السمو الملكي يقدرون كل الدعم الذي تلقوه من الناس في جميع أنحاء العالم منذ حفل زفافهم في مايو، ويسعدهم مشاركة هذه الأخبار السعيدة مع الجمهور".

 

ويقوم الزوجان الملكيان بجولتهما  الخارجية الأولى في أستراليا حالياً.

 

المزيد عن: ميجان ماركل عالم طفل ملكى حامل بريطانيا الأمير هارى اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 10:40:42 AM