طفل ملكى جديد فى بريطانيا.. دوقة ساسيكس "ميجان ماركل" حامل

قال قصر كنسينجتون الملكى في لندن، اليوم الإثنين، إنّ دوقة ساسيكس البريطانية "ميجان ماركل"، زوجة حفيد الملكة إليزابيث "الأمير هاري" حامل في أول طفل للزوجين، ليرى الحياة في ربيع عام 2019.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ الطفل الملكى سيكون في المرتبة السابعة في خط العرش البريطاني.

وقال القصر في بيان له "إن أصحاب السمو الملكي يقدرون كل الدعم الذي تلقوه من الناس في جميع أنحاء العالم منذ حفل زفافهم في مايو، ويسعدهم مشاركة هذه الأخبار السعيدة مع الجمهور".

ويقوم الزوجان الملكيان بجولتهما الخارجية الأولى في أستراليا حالياً.