الكشف عن الخطة الزمنية لمشروعات الهلال الإماراتي في الساحل الغربي باليمن

كشف الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخطة الزمنية لمشروعات تطوير الساحل الغربي.

وذكر الفلاحي برد على سؤال صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن الهيئة نفذت نحو 35 % من مشروعات المرحلة الأولى للتطوير، والتي بدأت منذ أربعة أشهر، وأنه يتم حاليا استكمالها مع البدء في مشروعات المرحلة الثانية.

لافتا إلى أن كل مشروع من مشاريع المرحلة الثانية تختلف مدته الزمنية عن المشروع الآخر فبعض المشروعات تستغرق أياما، ومشروعات أخرى شهورا، والبعض قد يمتد لسنوات كمشروع تأهيل الطريق الساحلي الدولي بطول 134 كيلو مترا، الذي سيستغرق نحو عامين.