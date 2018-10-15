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رئيس الوزراء يزور مستشفى ميت غمر المتوقف منذ 1996

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:24 ص
رئيس الوزراء يزور مستشفى ميت غمر المتوقف منذ 1996
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى ميت غمر المتوقف العمل فيه، منذ عام ١٩٩٦، بسبب أخطاء في بعض الإنشاءات، وتم إصدار التقارير الهندسية التي نصت على أنه خطر ويحب الإخلاء، ويتم العمل بمستشفى الأمومة والطفولة بديلا عنه.

واستمع "مدبولي"، من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لشرح حول موقف المستشفى، وسبب توقف العمل بها منذ هذا التاريخ.

وكلف رئيس الوزراء، بمراجعة كافة التقارير الهندسية التي اوصت بخطورة هذه المباني.

وقال "مدبولي"، خلال تفقده مستشفى ميت غمر العام، والذي تم إخلاؤه منذ عام ٩٦، إن المستشفى التي يتم العمل بها الآن، بديلا عن الميتشفى العام، قائمة بالخدمة، ومن الممكن أن بتم بناء مبنى آخر مكمل، بحيث لا يتم إنشاء مستشفى بالكامل بمعنى أنه من الممكن أن يتم بناء مبنى بالتخصصات غير المتوفرة بالمستشفى الأخرى.

ومن ناحيتها قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إنه سيتم الانتهاء من مستشفى المنصورة القديم، قريبًا، حيث تم الانتهاء من ٧٥٪؜ من الإنشاءات، مشيرة إلى أنه بجوار مبنى ميت غمر القديم، والذي تم إخلاؤه سيتم بناء مستشفى بطاقة ٥٠ سريرًا، لاستكمال التخصصات غير الموجودة بالوحدة.

كما أجرى "مدبولي" اتصالا هاتفيا بالمهندس محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لمعرفة موقف وأسباب توقف العمل.
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