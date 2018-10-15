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قيادي بـ"مستقبل وطن": زيارة السيسي لروسيا تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية عالية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
قيادي بـمستقبل وطن: زيارة السيسي لروسيا تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية عالية
المستشار عصام هلال عفيفي
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إسلام شعراوي
 
قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الزيارة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لروسيا، ولقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لها العديد من الأهداف في مقدمتها الشق السياسي ويسبقة البعد الاقتصادي على أعلى مستوى.

وتابع في بيان له منذ قليل، أن اهتمام الإعلام العالمي والروسي بالزيارة، يكشف عن حجم العلاقات بين البلدين، وتؤكد دور مصر المحوري في المنطقة.

وأستطرد أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا، تهدف لدفع عجلة التعاون في مجال النقل والمواصلات بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا والذي وصل إلى 6.5 مليار دولار، كما أن الزيارة ستشهد حديثا حول محطة الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية، التي تم توقيع عقودها مع شركة روسية لتنفيذها، وكذلك إنشاء منطقة صناعات روسية في منطقة قناة السويس.
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