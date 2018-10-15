ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اتصالات مصر تطلق خدمات التليفون الأرضي من Gitex دبي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
اتصالات مصر تطلق خدمات التليفون الأرضي من Gitex دبي
طباعة
دبي - أحمد الشيخ
 

أجرت شركة اتصالات مصر اليوم الاثنين، اول مكالمة للتليفون الأرضي الخاص بالشركة خلال مؤتمر صحفي بمقر شركة اتصالات الامارات على هامش مؤتمر جيتكس ٢٠١٨ المنعقد حاليا بمدينة دبي.

وقال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن اتصالات تحولت إلى مشغل كامل لخدمات الاتصالات في مصر بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع الذى تضمن تقديم خدمات التليفون الارضي الافتراضي عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات خلال أغسطس ٢٠١٦.

واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تشغيل الخدمة مع الشركة المصرية للاتصالات منذ شهرين لتبدأ الشركة في تشغيل الخدمة تجاريا خلال شهور، موضحا أنه يتم حاليا الاتفاق على التفاصيل الفنية.

وأشار متولي إلى أن شركة اتصالات مصر ستقدم خدمات التليفون الثابت افتراضيا في مصر بارقام خاصة تبدء برقم ٦١٢ ، موضحا أن الهدف منها هو تقديم خدمة متكاملة للعميل من خلال فاتورة موحدة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 10:40:42 AM