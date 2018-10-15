اتصالات مصر تطلق خدمات التليفون الأرضي من Gitex دبي





أجرت شركة اتصالات مصر اليوم الاثنين، اول مكالمة للتليفون الأرضي الخاص بالشركة خلال مؤتمر صحفي بمقر شركة اتصالات الامارات على هامش مؤتمر جيتكس ٢٠١٨ المنعقد حاليا بمدينة دبي.





وقال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن اتصالات تحولت إلى مشغل كامل لخدمات الاتصالات في مصر بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع الذى تضمن تقديم خدمات التليفون الارضي الافتراضي عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات خلال أغسطس ٢٠١٦.





واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تشغيل الخدمة مع الشركة المصرية للاتصالات منذ شهرين لتبدأ الشركة في تشغيل الخدمة تجاريا خلال شهور، موضحا أنه يتم حاليا الاتفاق على التفاصيل الفنية.





وأشار متولي إلى أن شركة اتصالات مصر ستقدم خدمات التليفون الثابت افتراضيا في مصر بارقام خاصة تبدء برقم ٦١٢ ، موضحا أن الهدف منها هو تقديم خدمة متكاملة للعميل من خلال فاتورة موحدة.