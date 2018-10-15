ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الزراعة": الشركة المستوردة لبذور الطماطم عليها تعويض الفلاحين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
الزراعة: الشركة المستوردة لبذور الطماطم عليها تعويض الفلاحين
حامد عبد الدايم
طباعة
ندى محمد
 
قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الشركة المستوردة لبذور الطماطم في مصر هي المسؤولة عن تعويض الفلاحين عن الخسائر التي تعرضوا لها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن سبب الارتفاع في أسعار الطماطم والفجوة في السوق، هو إنتاج الشركة المستوردة، طماطم عبر بذور لم يتم اختبارها في السوق المصري، معلقا "بمنتهى الصراحة نحن نزرع 300 ألف فدان والمشكلة اللي حصلت في المناطق أحد الأسباب في ارتفاع سعر الطماطم للأسف جشع التجار واستغلال الظروف يقوموا برفع السعر بصورة غير مبررة".

وواصل أن "السعر بدأ ينزل النهاردة، وياريت محدش يقيس السعر في المناطق المعروفة واللي ليها مستوى معين على مستوى العام، السعر نزل تاني وهترجع الأسعار زي الأول".
المزيد عن: وزارة الزراعة بذور الطماطم الزراعة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 10:40:51 AM