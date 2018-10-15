"الزراعة": الشركة المستوردة لبذور الطماطم عليها تعويض الفلاحين

قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الشركة المستوردة لبذور الطماطم في مصر هي المسؤولة عن تعويض الفلاحين عن الخسائر التي تعرضوا لها.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن سبب الارتفاع في أسعار الطماطم والفجوة في السوق، هو إنتاج الشركة المستوردة، طماطم عبر بذور لم يتم اختبارها في السوق المصري، معلقا "بمنتهى الصراحة نحن نزرع 300 ألف فدان والمشكلة اللي حصلت في المناطق أحد الأسباب في ارتفاع سعر الطماطم للأسف جشع التجار واستغلال الظروف يقوموا برفع السعر بصورة غير مبررة".



وواصل أن "السعر بدأ ينزل النهاردة، وياريت محدش يقيس السعر في المناطق المعروفة واللي ليها مستوى معين على مستوى العام، السعر نزل تاني وهترجع الأسعار زي الأول".