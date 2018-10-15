عاجل.. وفاة الفنان أحمد عبد الوارث بعد أزمة صحية طارئة

توفى منذ قليل، الفنان القدير أحمد عبدالوارث، داخل مستشفى وادي النيل بمنطقة حدائق القبة، أثر أزمة صحية طارئة دخل بسببها المستشفى منذ أسابيع.





وتقوم أسرة الفنان الراحل حاليا بتجهيز الإجراءات النهائية؛ لخروج الجثمان للصلاة عليه في أحد المساجد الشهيرة ودفنه، ولم يتحدد بعد موعد العزاء أو صلاة الجنازة على الجثمان.





يذكر أن الفنان الراحل تزوج من الفنان الراحلة سعاد نصر وله منها أبناء وتزوج بعدها وله ابنتين.