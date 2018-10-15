"الرياضية" السعودية: زيادة قوائم أندية البطولة العربية إلى 35 لاعبا

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم زيادة عدد قوائم الأندية المشاركة في دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال من 30 لاعبًا إلى 35 لاعبًا على أن يتم التسجيل خلال مهلة مدتها 10 أيام.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودي أن الاتحاد العربي منح الأندية فرصة حتى يوم 23 أكتوبر لقيد اللاعبين الجديد على القائمة بشرط أن يكونوا مسجلين ضمن القوائم المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى الحد الأعلى للاعبي كل فريق هو 35 حتى نهاية مشاركته في البطولة، ومن حقه الوصول إليه حالياًا أو مطلع العام المقبل.

وكانت الأندية سجلت 30 لاعبًا، بينهم 5 أجانب بحدٍ أقصى، قبل بدء مشاركتها في دور الـ 32.